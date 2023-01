Fa tutto Osimhen | il gol e l’azione che lascia la Sampdoria in dieci uomini | espulso Rincon

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 8 gennaio 2023)in, espulsione disulanciato a rete. Espulsione a nostro avviso sacrosanta (il rigore era generoso, stavolta decisione giusta), quella diè una chiara occasione da gol. Victor, da solo, ha creato l’occasione. Si è liberato di Nuytinck e dalla destra stava entrando in area dove non c’era nessuno e quindi si sarebbe trovato da solo a tu per tu con Audero. L’arbitro Abisso non ha avuto dubbie. hala cui entrata è stata anche un’entrataccia. Al 40esimo Napoli in vantaggio di un gol e di un uomo egrande protagonista della partita L'articolo ilNapolista.