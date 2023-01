FA Cup | Manchester City-Chelsea | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di domenica 8 gennaio 2023) Riportiamo di seguito ledel big match tra, valido per il terzo turno di FA Cup. In questa fase della competizione entrano in gioco le squadre di Premier League, ma oggi una delle due candidate alla vittoria finale sarà costretta a salutare il torneo in anticipo. Entrambe le compagini si ritrovano di fronte a tre giorni di distanza dalla sfida in campionato, giocata a domicilio dei londinesi. Successo di misura per i Citizens grazie alla rete di Riyad Mahrez. Gli Sky Blues sono secondi in Premier a cinque lunghezze dall’Arsenal capolista, e negli scontri diretti con i Blues in FA Cup (5) sono in vantaggio con tre vittorie a due. I confronti totali, invece, sono 116: avanti ilcon 49 vittorie, 25 pareggi e 42 sconfitte. Il ...