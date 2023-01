FA CUP | Manchester City-Chelsea 4-0 | l’analisi tattica

(Di domenica 8 gennaio 2023) Nel primo weekend del nuovo anno, il campionato inglese si ferma per dar spazio alla FA Cup. Il big match valevole per il terzo turno traviene dominato e stravinto dagli uomini di Guardiola, che si impongono con un sonoro 4-0 all'”Etihad”. Mattatore assoluto Mahrez, riscopertosi nemesi dei Blues e autore di 2 reti che sbloccano e chiudono l’incontro. La prima con una pennellata su punizione, leggermente deviata, all’incrocio. La seconda su rigore. Dal dischetto anche il raddoppio firmato alla mezz’ora da Alvarez. Meno di 10 minuti dopo, Foden firma il tris che dà il k.o. tecnico agli ospiti. Andiamo ad approfondire questo successo delsulnella nostra analisi. Prima però, diamo uno sguardo alle scelte di formazione. Affrontatisi già solo ...

