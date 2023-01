FA Cup 2022 2023 | il Manchester City spazza via il Chelsea Leeds al replay con il Cardiff

(Di domenica 8 gennaio 2023) Iltravolge 4-0 ilnel match valevole per i trentaduesimi di finale della FA Cupe stacca il pass per il turno successivo: decidono la doppietta di Ryad Mahrez e le reti siglate da Julian Alvarez e Phil Foden. Gli uomini guidati da Pep Guardiola, dopo un’iniziale fase di studio, iniziano ad insegnare calcio trovano il gol del vantaggio al 23? con una splendida punizione di Mahrez, che si infila sotto l’incrocio dei pali. Neanche il tempo di riorganizzarsi per i Blues, che i Citizens raddoppiano con un calcio di rigore trasformato dal campione del mondo Alvarez. A pochi minuti dall’intervallo Foden sfrutta un perfetto assist d Walker e manda le squadre a riposo sul 3-0. Nella ripresa ilcerca di riaprire i giochi anche attraverso delle ...

Artribune

Il Manchester City si porta in vantaggio dopo soli 23 sul Chelsea nel match valevole per i trentaduesimi di finale della FA/2023 grazie ad uno spettacolare gol di Riyad Mahrez . Il centrocampista algerino, infatti, ha trasformato un meraviglioso calcio di punizione disegnando una traiettorie imprendibile per Kepa ......campo dell'applicazione di tecnologie di stampa 3D in ambito neurochirurgico (con cui un progetto sulla produzione di protesi craniche ha vinto il secondo premio al bando regionale "Start -")... Gli artisti vincitori del premio Arteam Cup 2022 SERIE A - Venezia regola nettamente 80-57 Verona e compie un passo decisivo verso le Final Eight di Coppa Italia. 14 punti per Parks e altrettanti di Watt.Il Manchester City si porta in vantaggio dopo soli 23' sul Chelsea nel match valevole per i trentaduesimi di finale della FA Cup 2022/2023 grazie ad uno spettacolare gol di Riyad Mahrez. Il ...