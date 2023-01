F Romano pubblica | Il presidente del Barcellona Laporta | “Discuteremo del nuovo accordo con Ousmane Dembélé nei prossimi…

Leggi su justcalcio

(Di domenica 8 gennaio 2023) Ildel: “Nei prossimi mesidelcon. È eccellente”, ha detto @QueThiJugues. #FCB “Legame PSG?NON è in vendita, non è per 70 milioni di euro o altre commissioni. Non è in vendita”. pic.twitter.com/v3sXkRk0O9 — Fabrizio(@Fabrizio) 5 gennaio 2023 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.