Ezio Greggio | biografia | carriera e vita privata della star di Striscia la Notizia

Leggi su chenews

(Di domenica 8 gennaio 2023) Da oltre 30 anni il suo volto televisivo ci fa sorridere e accompagna le nostre cene in famiglia con il tg satirico “la”, di cui è uomo simbolo accanto ad Enzo Iacchetti, amico e compagno di avventura. Lui è, che alla soglia dei 70 anni ha fatto e continua a fare la storiacomicità italiana.ha unaalle spalle incredibile, ci vorrebbero tre attori messi insieme per pareggiarla: fatta di commedie cult come Yuppies, di spettacoli che hanno fatto la storiatv come Drive In, e di successi cinematografici e televisivi che oggi senza esagerazione sono senza tempo.è nato a Cossato, in Italia, il 7 aprile 1954. ...