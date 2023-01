Calciomercato.com

...societaria è sotto gli occhi di tutti con Exor che ha reso noto ieri i nomi dei cinqueche ...ha iniziato a trovare meno spazio e poco dovrebbe cambiare il gol vittoria contro l'nel ...Paratici indica ' Milik e Donnarumma ' come 'in scadenza da seguire per il 2021'. Lo fa in ... si parlava con il Basilea per Okafor (ora al Salisburgo), con l'per il ritorno di Kean (... Everton, i profili per il post Lampard | Mercato In Manchester United-Everton, il difensore dei Red Devils Malacia ha colpito duramente Iwobi, costringendolo a uscire in barella tra le lacrime ...Sarri e Mourinho continuano il loro percorso con Lazio e Roma, ma c'è chi li vuole subito sulla loro panchina. Ecco cosa sta succedendo ...