Empoli | Zanetti | «Il pari nasce dalla voglia di non mollare mai»

Il tecnico dell'ha commentato l'insperato pareggio ottenuto in extremis contro la Lazio: "Per noi è stata una partita dai due volti, è evidente. Nel primo tempo la Lazio ci ha messo sotto. Il gol ...Commenta per primo 'Non molliamo mai, e c'è tanto lavoro quotidiano'. Paolo, tecnico dell', ha narrato così ai microfoni di Dazn il pareggio in pieno recupero (2 - 2) in casa della Lazio. L'ex allenatore del Venezia ha poi proseguito: 'Loro sono forti, le ... LIVE TMW - Empoli, Zanetti: “I cambi hanno inciso per la rimonta. Parisi A gennaio rimarrà” La Lazio ci ricasca e dopo Lecce si fa rimontare in casa anche dall’Empoli, che strappa un 2-2 all’ultimo respiro. All’Olimpico ci ...Serie A TIM | 17ª giornata Domenica 8 gennaio 2023, ore 15.00 Stadio Olimpico, Roma LAZIO - EMPOLI 2-2 (2' Felipe Anderson, 53' Zaccagni, 83' Caputo, 93' ...