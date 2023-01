Empoli | Zanetti | 'Baldanzi gioca perché merita' | poi il retroscena su Vialli

Calciomercato.com

Alle 15.00 andrà in scena Lazioall'Olimpico. Ecco le formazioni ufficiali schierate da Sarri eEcco le formazioni ufficiali di Lazio. LAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic - Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. ...(4 - 3 - 2 - 1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Marin, Grassi, Fazzini; Baldanzi; Caputo, Satriano. All .Manca poco, Lazio ed Empoli scenderanno sotto il volo di Olympia per il 17° turno di Serie A. A presentare il match è stato Zanetti che ai microfoni di DAZN però si ...Nella diciassettesima giornata di Serie A, la Lazio torna a giocare in casa dopo due trasferte consecutive, entrambe perse contro Juventus e Lecce, cercando il riscatto contro l’Empoli per ...