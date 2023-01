Empoli | Caputo | «Vittoria? In questo momento sono felicissimo come un bambino»

(Di domenica 8 gennaio 2023) Francesco, attaccante dell’, ha parlato al termine del match contro la Lazio ai microfoni di DAZN Francesco, attaccante dell’, ha parlato a DAZN. PAROLE – «Inun. Partita difficile contro una signora squadra. Ci abbiamo provato fino alla fine e l’abbiamo pareggiata. Siamo una squadra forte.un pò emozionato,legatissimo asocietà. Devo ringraziare Accardi e Corsi che mi hanno riportato qua. Era quello che volevo, i matrimoni si fanno in due. I ragazzi e il mister mi hanno accolto benissimo, sembra che non sia mai andato via. Devo dare l’esempio e trascinare i compagni. Vialli? ...

I biancocelesti passano in vantaggio con Felipe Anderson (2' del primo tempo) e Zaccagni (9' del secondo tempo), l'recupera con(38' secondo tempo) e Marin (nel recupero). LE PAGELLE ... Lazio disattenta, l'Empoli riapre il match a 7' dal termine: Caputo torna a segnare coi toscani La Lazio ci ricasca e dopo Lecce si fa rimontare in casa anche dall'Empoli, che strappa un 2-2 all'ultimo respiro. All'Olimpico ci pensano Marin e Caputo a rimontare il doppio vantaggio capitolino fir ...