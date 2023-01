Emanuelson sulla lotta Scudetto | “Tifo Milan | spero che raggiungano il Napoli insieme a Juventus e Inter”

Leggi su sportface

(Di domenica 8 gennaio 2023) Urby, Exe Roma, ha parlato ai microfoni di gazzetta.it a poche ore dal big match tra le sue due ex squadre in programma tra poche ore alle 20.45: “Seguo sempre la Serie A. Sono unso delche i rossoneri, l’e lapresto il, così da vedere un campionato entusiasmante fino all’ultima giornata. Ero ad Amsterdam, allo stadio, quando gli azzurri hanno battuto l’Ajax 6-1. Mi hanno lasciato a bocca aperta: sono favoriti per lo”, ha detto l’ex centrocampista olandese. SportFace.