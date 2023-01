Elvis Presley | tutte le hit del re del rock’n’roll 

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 8 gennaio 2023)nasce l’8 Gennaio 1935 e muore il 16 Agosto 1977. Cantante poi attore è stato di ispirazione per molti artisti. Diventa negli anni il re del rock’n’roll, la sua presenza scenica è insuperabile e inimitabile. Spazia dal blues al country, gospel e pop. Ispira In Italia Adriano Celentano, Little Tony e Bobby Solo. Ventuno dei suoi singoli entrano nella vetta delle classifiche nel mercato britannico. Pubblica sessantuno album vendendo oltre un miliardo di dischi. È il primo artista ad avere quattro Hall of Fame e a ricevere 149 dischi d’oro di platino e multiplatino. Vince tre Grammy Award. Raggiunge il tutto esaurito in più di 380 esibizioni. Il suo concerto Aloha from Hawaii diventa la prima esibizione ad essere trasmessa via satellite. È il terzo cantante a ricevere la presidential Metal of Freedom avvenuta presso la Casa Bianca nel ...