Elly Schlein | terrore in diretta | Bolsonaro non ha detto nulla | cosa mi preoccupa

(Di domenica 8 gennaio 2023) La candidata alla segreteria Pdè stata ospite questa sera 8 gennaio di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda, su La7. Laha subito commentato l'attacco da parte dei sostenitori dial Parlamento nel palazzo del Congresso: "Attacco gravissimo alla democrazia. Lula si è insediato l'1 gennaio.l'aspetto emulativo di quanto accaduto a Capitol Hill", dopo la sconfitta di Trump alle elezioni. "È un violento attacco voluto ed eversivo alle istituzioni del Paese che ci devere tutti", prosegue la candidata, "è inaccettabile chenon abbiasu quanto sta accadendo, che non si sia ancora espresso in alcun modo. Faccio appello a tutte le forze politiche che si esprimano con ...

- La candidata alle primarie del Pd invita anche le forze di destra ad esprimersi contro le violebnze per ristabilire le regole della democraziaBonaccini è sicuramente un ottimo amministratore, ma per le idee mi sento più vicino a. Ma ho anche una grande stima per Gianni Cuperlo. Credo che il PD abbia bisogno di un rinnovamento ...(Adnkronos) – “Voto online Non voglio semplificare, né sostituire i gazebo che fanno parte di una ritualità importante. Ma forse accanto a questo metodo, per agevolare un allargamento della partecipa ...E’ il giorno di Bonaccini per il popolo del Pd irpino che ha deciso, o sta decidendo, di sostenere la candidatura del presidente della Regione Emilia Romagna nella corsa alla poltrona di segretario na ...