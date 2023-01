Elisabetta Gregoraci | in bikini è scolpita | Che fisico

(Di domenica 8 gennaio 2023) Ai fan dinon è di certo sfuggito il modo in cui è apparsa la loro beniamina: avete visto checon quel? Pazzesca, guardate. La celebre showgirl non smette mai di far parlare di sé. Ancora una volta al centro dell’attenzione è finita la sua proverbiale bellezza, avete visto come si L'articolo, inChechemusica.it.

La Gazzetta dello Sport

La showgirl calabrese di certo non sta badando a spese per la sua vacanza insieme al neo fidanzato Giulio. Proseguono le vacanze natalizie per. La showgirl calabrese dopo aver trascorso il Natale in Kenya nel resort di proprietà dell'ex marito Flavio Briatore insieme anche al figlio Nathan Falco , per Capodanno è volata ...La showgirl e presentatrice esce allo scoperto sui social e si mostra felice insieme alla sua nuova fiamma dopo il divorzio da ... Elisabetta Gregoraci dimentica Briatore, a Dubai mostra il nuovo fidanzato Donna con una bellezza semplicemente unica; impossibile non restare incantati di fronte alla perfezione assoluta di Elisabetta Gregoraci.Elisabetta Gregoraci ha lasciato tutti di stucco con uno scatto incredibile che ha fatto scatenare tutti i suoi fan.