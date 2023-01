Egometria | così siamo continuamente misurati negli acquisti | nel fisico | nelle emozioni

Leggi su vanityfair

(Di domenica 8 gennaio 2023) Quello che facciamo e diciamo, ma anche pensieri edoggi diventano un dato che le aziende sfruttano per influenzare le nostre scelte, d’acquisto ma non solo. Nell’era dell’, dove ogni individuo è costantemente monitorato, tutto viene alla luce e qualcosa scompare per sempre