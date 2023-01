Ecco perché il Copasir ha aperto un’indagine su TikTok

Leggi su formiche

(Di domenica 8 gennaio 2023) Ilha deciso di avviareconoscitiva su, la popolare app sviluppata dalla società cinese ByteDance. A rivelarlo è Repubblica, che spiega come la mossa, “discussa in una delle ultime sedute” della commissione che controlla i nostri servizi segreti presieduta da Lorenzo Guerini, segue l’ultimo allarme giunto da Oltreoceano: in una delle ultime mosse dell’anno scorso, il presidente statunitense Joe Biden ha firmato il bando dell’app da tutti i dispositivi dei dipendenti governativi. Anche alla luce di “una serie di preoccupazioni” di sicurezza nazionale dichiarate a novembre da Christopher Wray, direttore dell’Fbi, in merito all’utilizzo dell’app, l’amministrazione Biden sta trattando con il colosso cinese per rafforzare i controlli o per vendere la società al fine di evitare il blocco totale ...