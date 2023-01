È tornata l’esultanza del geometra Galliani

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 8 gennaio 2023) Al gol di Caldirola al minuto 94 di Monza-Inter 2-2, èla gioia del. Un’esultanza irrefrenabile, dal labiale sembra che gridi Milan Milan. Gioia che ai tifosi rossoneri ha ricordato quella di Perugia quando il Milan vinse in maniera insperata lo scudetto con Zaccheroni in panchina rimontando la fortissima Lazio di Cragnotti, Vieri ed Eriksson.è approdato al Monza ovviamente perché Berlusconi ha acquistato la squadra. Il sodalizio che ha reso grande il Milan, si è poi trasferito in Brianza. Dopo un inizio stagione pessimo, il campionato del Monza ha cambiato verso con l’avvicendamento in panchina: via Stroppa e dentro Palladino. Il Monza non è più ultimo in classifica, è 14esimo a 18 punti, al momento ha dieci punti sul terzultimo posto. Il pareggio con l’Inter è il secondo risultato ...