E siamo a 38!

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il 5 gennaio Ingenuity ha effettuato un altro volo di oltre 100 metri sulle dune a Nord di "Three Forks"

