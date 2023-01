È rottura ancora tra Travis Scott e Kylie Jenner | e gli altri gossip del weekend

Leggi su vanityfair

(Di domenica 8 gennaio 2023) Unmonopolizzato dalle indiscrezioni sul nuovo libro di Harry, Spare. Ma qualcosa d'altro è successo: da notizie più amene come l'ufficializzazione della relazione di Chris Evans e Alba Baptista, a quelle più impegnate come l'appello delle star di Hollywood per fermare le esecuzioni in Iran