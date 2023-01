È morto Titta Vaccari | fondatore di Nordica e inventore dello scarpone da sci made in Italy

(Di domenica 8 gennaio 2023) AGI - Èall'età di 78 anni, Giovanni Battistastorico patron della, azienda veneta di Giavera del Montello in provincia di Treviso, famosa per le attrezzature per gli sport invernali, scarponi da sci in particolare. ‘', come tutti lo chiamavano, è deceduto all'ospedale di Castelfranco Veneto dopo una lunga malattia. Assieme al fratello Franco è stato un imprenditore di fama guidando da amministratore delegato l'azienda montebellunese fino al 1989, anno della cessione al marchio Benetton. Giovanni Battistalascia la moglie Mariangela, i figli Giulia e Mattia: l'ultimo saluto verrà dato mercoledì 11 alle 15 nel Duomo di Montebelluna. Quando si pensa ad unoda sci, il pensiero va inevitabilmente a, azienda fondata nel ...

AGI - Agenzia Italia

