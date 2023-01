E’ morto Adam Rich | il ‘piccolo’ Nicholas de La Famiglia Bradford

(Di domenica 8 gennaio 2023)Lapiange il. E’ieri, all’età di 54 anni, l’attore, volto della celebre serie americana andata in onda con successo, dal 1977 al 1981, sull’ABC (e dal 1978 su Rai1). Diventato famoso a soli otto anni, ossia quando è stato scelto per prestare il suo volto a, ultimo degli otto figli di Tom (Dick Van Patten) e Joan (Diana Hyland),è venuto a mancare per cause ancora da accertare, ragione per cui nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia sul suo corpo. A ricordarlo è stato il suo portavoce Danny Deraney: “Era gentile, generoso e un guerriero nella lotta contro la malattia mentale. Era così altruista e cercava sempre ...

Argentera, intossicazione alimentare nel rifiugio alpino per 50 ragazzi: 'Nausea e vomito, portati in ospedale'Rich,il bambino star de 'La famiglia Bradford': aveva 54 anni Caccia al ...È scomparso a soli 54 anni nella sua casa di Los AngelesRich , l'attore noto per aver interpretato il personaggio di Nicholas , il figlio più piccolo ... secondo cui sarebbel'8 gennaio, non ... Adam Rich, è morto l’attore che interpretava il bambino de «La famiglia Bradford»: aveva 54 anni Lo riporta la Cnn. Rich è morto sabato nella sua casa di Los Angeles, secondo il sito Tmz che cita la sua famiglia senza precisare la causa del decesso. Dopo il successo della 'Famiglia Bradford’, Ric ...Fu Nicholas in ‘Eight Is Enough’. Nel 1996 si era reso complice dello scherzo di una trasmissione che aveva diffuso la notizia falsa della sua morte.