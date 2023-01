E al 93' Galliani esplose! L' urlo infinito e la doppia gioia di Adriano

Il Cittadino di Monza e Brianza

Quasi ce lo eravamo scordato. Quel faccione "faccioso" che diventa paonazzo, l'urlo liberatorio. E' lui, l'Adriano scatenato.in tutto il suo splendido tifare. Quante volte lo avevamo visto in tribuna a San Siro dopo un gol del Milan lasciarsi andare a esultanze passate alla storia Tante, troppe per chi non ama il ...al nostro Presidente Berlusconi in virtù del 3° posto conquistato dai friulani in quel ... 'La pandemia di Covid - 19 ricorda il disastro di Chernobyl del 1986 quandola centrale ... Calcio serie A, verso Monza-Inter: sette precedenti C'è nell'aria un nuovo affare con il Monza. Questa volta però non sarà Galliani a prendere un giocatore dell'Inter ...Inizia con un pareggio il 2023 della Fiorentina. Nel turno di mercoledì al Franchi i viola fanno 1-1 contro il Monza di Galliani e Berlusconi. Un bel primo tempo per i viola, passati in vantaggio con ...