Dopo le scritte al cimitero | i “No Vax” attaccano i social dell’assessore Angeloni

Leggi su bergamonews

(Di domenica 8 gennaio 2023) Bergamo. L’assessore ai servizi cimiteriali del Comune di Bergamo, Giacomo, qualche giorno fa aveva denunciato ledei No Vax sul muro di cinta deldi Bergamo. Aprica aveva ripristinato la situazione ripulendo e ridipingendo le pareti del muro di cinta. Non paghi i No Vax hanno attaccato il profilo Facebook. “Penso che si sia toccato il fondo – commenta-. I No Vax stanno attaccando il mio profiloche mi sono permesso di condannare leanti vaccini sul muro del. Quelle, soprattutto in quel luogo, sono irrispettose per i parenti dei morti di Covid lì sepolti. Spero che le autorità competenti possano trovare i ...