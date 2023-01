Dopo la tregua ripartono le bombe russe Kiev colpisce le centrali a Donetsk

(Di domenica 8 gennaio 2023) Launilaterale dell'esercito russo in Ucraina era appena finita, quando le sirene sono tornate a risuonare in tutto il Paese. La pace per celebrare il Natale ortodosso è stata interrotta già durante la notte, quando le forzehanno effettuato ben 7 attacchi missilistici su Kramatorsk e 2 su Kostyantynivka nell'area della regione delcontrollata dalle autorità ucraine. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare ucraina della regione, Pavlo Kyrylenko. Secondo le prime informazioni, non ci sono vittime o feriti e i bombardamenti hanno danneggiato le zone industriali delle 2 città. A strettissimo giro è arrivata anche la risposta dell'esercito diche sta cercando di resistere all'invasione del Cremlino. Duetermoelettriche nella regione ...

Euronews Italiano

la fine delladichiarata per il Natale ortodosso, Mosca torna a colpire l'Ucraina . I combattimenti non si sono mai realmente fermati durante le 36 delladichiarata da Vladimir ...la fine della, dichiarata da Mosca dalle 12 ora locale del 6 alle 24 del 7, Mosca torna a colpire con missili l'Ucraina. "I russi stanno attaccando la regione di Kharkiv e in diverse ... Ucraina, dopo la tregua tornano le bombe La tregua unilaterale annunciata da Mosca per il Natale ortodosso è rotta dai raid e dalle accuse reciproche. Kiev denuncia bombardamenti alla periferia di Zaporizhzhia e nella regione di Kharkiv, Dal ...Non c’è tregua per l’arteria di Jesi, dopo i lavori sul cavalcavia c’è l’ordinanza. Dal Comune spiegano: "L’obbligo serve a preservare la sicurezza stradale" ...