Domenica In | Luisa Ranieri rivela | “Luca Zingaretti? All’inizio non lo volevo | ero giovane e lui già separato” Stasera torna con Lolita Lobosco

(Di domenica 8 gennaio 2023)è pronta are in tv questa sera con la seconda stagione di “”, la fiction Rai ispirata ai romanzi di Gabriella Genisi che la vede protagonista. Intanto, oggi pomeriggio è stata ospite di Mara Venier nel salotto diIn dove si è raccontata a cuore aperto,ndo dettagli inediti della sua vita privata. Come quello sul primo incontro con, il celebre “Commissario Montalbano” oggi suo marito. “non lo, ero, lui… poi è nato questo grande amore che dura ora”, ha ricordato. Quindi ha scherzato: “E meno male, visto che si lasciano tutti”. Al che Mara Venier ha subito commentato: “E’ ...

Tv Sorrisi e Canzoni

In totale la serie è composta da 6 puntate che andranno in onda ognifino al 12 febbraio 2023. Anche nei nuovi episodi èRanieri a vestire i panni della protagonista, vicequestore del ...In è ospiteRanieri , pronta a vestire nuovamente i panni del vicequestore Lolita Lobosco nella serie Rai di grande successo. Questa sera prende il via la seconda attesa stagione e, per ... A “Domenica In” Sergio Castellitto, Rita dalla Chiesa e Luisa Ranieri Domenica In, l'attrice fa una confessione ironica su Luca Zingaretti: "Un miracolo che stiamo insieme!" Nella puntata di oggi del talk di Mara Venier, 8 ...A Domenica In è ospite Luisa Ranieri, pronta a vestire nuovamente i panni del vicequestore Lolita Lobosco nella serie Rai di grande successo. Questa sera prende il via la seconda attesa stagione e, ...