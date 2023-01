leggo.it

Le parole di Mara 'Comunque grazie perchè i commenti son pure carini, però insomma' continua la conduttrice diIn. 'È tutto non autorizzato e poi è una presa per il c**lo per voi che credete ...... ciononostante il punteggio CinemaScore B (per un horror) e l'ottimo passaparola del ...di James Cameron dovrebbe vincere il botteghino grazie ad un rimbalzo importante tra sabato e. ... Domenica In, l'insolito regalo di Ezio Greggio per Mara Venier: «Questo è un mazzo di...» Ospite di Domenica In per presentare il suo libro "N° 1", Ezio Greggio è entrato in studio con un regalo particolare per Mara Venier. «Ma cosa mi ...L’AQUILA – L’Appennino ancora senza neve all’inizio di gennaio è decisamente insolito e soprattutto preoccupa per la sorte di tante aziende, ma il caldo anomalo è ormai alle ultime battute e presto le ...