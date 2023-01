Domenica In | Le Gaffe Di Ezio Greggio In Diretta Tv!

(Di domenica 8 gennaio 2023) AIn, questa volta, non é stata la nostra Mara Venier a fare una, ma il suo ospite. Proprio il comico, intervenuto nell’ultimadel talkle, si é lasciato andare ad una battuta che non ha fatto ridere nessuno. Non solo, é pure scivolato sul congiuntivo della lingua italiana. Insomma, non si é fatto mancare nulla. Ecco i dettagli! Lediiné stato uno degli ospiti dell’ultimadiIn. L’ospitata però, non é proprio filata liscia. Il comico infatti, si é lasciato andare ad un paio diche hanno fatto molto discutere sul web. Ma ...

Liberoquotidiano.it

Ezio Greggio è stato ospite di Mara Venier ain , nella puntata dell'8 gennaio ed è stato molto criticato sui social per due clamorose. La prima ha riguardato una 'battutataccia' su Cristiano Malgioglio e Vladimir Luxuria , la ......la chiusura della Curva Nord per un turo nella prossima giornata di campionato quella di... Inter - Napoli, la clamorosadel giudice sportivo. La richiesta del Giudice sportivo di ... Domenica In, Ezio Greggio: "Ha preso da Vladimir Luxuria". Battutaccia: si scatena il caos Torna in tv Luisa Ranieri, sta infatti per andare in onda la seconda attesa stagione di “Lolita Lobosco”, la fiction Rai ispirata ai romanzi di Gabriella Genisi che vede ...Il conduttore di Striscia la Notizia, protagonista di una chiacchierata con Mara Venier, ha commesso un paio di gaffe ...