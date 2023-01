Domenica In | gli ospiti di Mara Venier di oggi | 8 gennaio 2023

(Di domenica 8 gennaio 2023)In, anticipazioni edella puntata di, 8Torna, 8In, la trasmissione dellapomeriggio di Rai 1 condotta da. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno moltidel mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e glidella puntata diIn in onda, dalle ore 14,su Rai 1.della puntata di, 8 ...

Federazione Italiana Scherma

Rassegna stampa di8 gennaio , la Juventus supera per 1 - 0 l'Udinese ancora nei minuti finali, mettendo ... Come convocati saremostessi di Salerno, spero nei prossimi giorni di recuperare ...Lasi apre, invece, con l'importante lunch match tra la Salernitana e il Torino. Nicola si ... secondo alcune indiscrezioni, potrebbe saltare in caso di ulteriore passo falso conavversari ... COPPA DEL MONDO UNDER 20 DI SCIABOLA – SABATO E ... Tutto pronto per la finale della United Cup 2023 di tennis, prima edizione del torneo misto che si sta giocando in Australia: domani, domenica 8 gennaio, alla Ken Rosewall Arena di Sydney, gli USA, vi ...Aggiornamenti in diretta Casarano-Martina. Allo Stadio Giuseppe Capozza di Casarano, il Casarano ospita il Martina per la diciottesima giornata del ...