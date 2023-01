Domenica 8 Gennaio 2023 Sky Cinema | Mad Max | Fury Road

Giornale di Sicilia

Prima Lettura Dal libro del profeta Isaìa Is 42,1 - 4.6 - 7 Così dice il Signore: 'Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui; egli ...... seconda forza del campionato in attesa della gara del Milan contro la Roma disera. Tra i ... La prima sfida con i rossoneri è in calendario il 18e mette in palio la Supercoppa ... Acquario, l'amore non fila per il verso giusto: l'oroscopo di oggi, domenica 8 gennaio Sarà una domenica molto importante per la Serie A 2022-2023 di calcio, Campionato tornato finalmente a pieno regime dopo la lunga pausa dettata dal Mondiale. Oggi, 8 gennaio, infatti andranno in scena ...Previsioni meteo Cagliari per Sabato 7 Gennaio: Giornata all'insegna della nuvolosità di passaggio, a tratti più consistente. Nessun fenomeno previsto. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: al mattino n ...