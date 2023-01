Tiscali

, maestro di strategie con pochi rivali nell'esacerbare i punti deboli degli avversari, accetta la sfida. Sa bene, per esempio, che un colpitore elegante come lo statunitense fatica di più su ...Alla finale 131 della carriera, Nole agguanta a quota 92 titoli Rafa Nadal , bissando ilad Adelaide del 2007. Non solo,avvicina il record di Rafa, a segno in almeno un torneo per ... Djokovic, trionfo da record: piega un super Korda e raggiunge Nadal Si punta l'indice alla tempia, poi verso le orecchie. Novak Djokovic ha vinto di testa e vuole sentire fino in fondo la gioia dei suoi tifosi.Il campione serbo raggiunge Nadal al quarto posto per vittorie assolute nel circuito ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Novak Djokovic ha vinto ...