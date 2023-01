(Di domenica 8 gennaio 2023) Per batterein Australia serve un'impresa.non ci va lontano, ma ad Adelaideè Nole a dettare legge. Il serbo vince la finale del torneo 250 (92°in carriera) in tre ...

La Gazzetta dello Sport

il primo set Le difficoltà disono spiegabili anche con l'ottimo rendimento di Korda, che mai ha battuto un giocatore con ranking migliore della nona posizione. Lo statunitense rivive in ...Negli ultimi due precedenti la Bronzetti si era dovuta inchinare alla rivale, ma ieri hain ...gli Usa sono reduci dal 5 - 0 imposto alla Polonia e sono solidi in tutte le pedine.[...]... Djokovic messo alla... Korda. Ma alla fine la spunta al terzo set: 92° titolo Non è un segreto che Novak Djokovic abbia messo nel mirino gli Australian Open 2023. Se dovesse trionfare per la decima volta a Melbourne Park, il fuoriclasse serbo aggancerebbe il suo eterno rivale R ...Le dichiarazioni del team americano dopo la vittoria in semifinale contro la Polonia: il numero uno a stelle strisce spezza una lancia nei confronti del serbo ...