Djokovic-Korda oggi in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Adelaide 1 2023

(Di domenica 8 gennaio 2023) Novakaffronterà Sebastiannella finale del torneo ATP 250 di. Il serbo ha ricominciato nello stesso modo in cui ci aveva lasciato circa due mesi fa a Torino, ossia vincendo e convincendo. In una settimana in cui ha disposto facilmente anche di tennisti del calibro di Shapovalov e soprattutto Medvedev viene al momento difficile pensare chepossa creargli qualche fastidio. Però stiamo comunque parlando di un giovane tennista in ascesa e che in questi giorni adnon ha ancora perso un set nei suoi quattro incontri.in Australia nel corso degli ultimi anni è stato, di fatto, imbattibile. Vediamo se, a pochi giorni dall’inizio degli Australian Open, riuscirà a portare a casa un altro titolo. PROGRAMMA E COPERTURA ...

