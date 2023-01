Disinfo e misure attive Le narrazioni filo-Cremlino in Italia

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Un rapporto di EU vsdel 2021 indica che in Unione europea, il paese più colpito dalla ... potenziare il monitoraggio e ledi trasparenza, in particolare chiedendo ai firmatari di ...Un rapporto di EU vsdel 2021 indica che in Unione europea, il paese più colpito dalla ... potenziare il monitoraggio e ledi trasparenza, in particolare chiedendo ai firmatari di ... Statement by Foreign Minister Annalena Baerbock in her capacity as ...