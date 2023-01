Diagnosi sbagliata al pronto soccorso | ' Torni a casa | è una forte contusione' Ma la ragazza ha il perone fratturato

ilgazzettino.it

al pronto soccorso. 'Ha preso solo una botta vada a casa', invece è una fratturasbagliate in ospedale Tre sono le cose, invece, che divergono: ovviamente non sono le ...Il medico nella suascrive anche che è sufficiente una cura con antidolorifici. Ce ne ... A detta dei medici, infatti, la loro procedura non è stata. Insomma, quella lastra secondo ... Altra diagnosi sbagliata al pronto soccorso: forte contusione, ma è una frattura del perone PORDENONE - Quando il destino decide di scomporre le carte della vita può succedere veramente di tutto. Già, sembra impossibile, eppure è proprio così.PORDENONE - Quando il destino decide di scomporre le carte della vita può succedere veramente di tutto. Già, sembra impossibile, eppure è proprio così. Due donne, ...