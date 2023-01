Deadpool 3 | Hugh Jackman sull’allenamento intensivo per Wolverine “durerà sei mesi”

(Di domenica 8 gennaio 2023)tornerà a vestire i panni diin3. Recentemente ha raccontato del suo rigoroso processo di allenamento per il film, affermando che la sua preparazione prevede seidi fila di allenamenti e che ne farà il suo unico obiettivo prima dell’inizio delle riprese di3. Questo allenamentosarà anche seguito da una dieta ferrea che prevede il consumo di una grossa quantità di proteine. In un’intervista con il conduttore della CNN, Chris Wallace, a Who’s Talking to Chris Wallace? riportata da Collider, l’attore ha raccontato: “Ho imparato che non si può avere fretta, che ci vuole tempo. Quindi abbiamo seidi tempo da quando finisco a quando inizio le riprese. E non farò nessun altro lavoro. Starò con la ...

'Starò con la mia famiglia e mi allenerò. Sarà il mio lavoro per sei mesi' ha raccontatoJackman, che sarà di nuovo Wolverine in...Davvero, anche perché devo trascorrere un anno a girare Wolverine econ lui. E fidatevi, sarebbe impossibile, sarebbe un problema", ha spiegatoJackman in un video social, lasciando ... Deadpool 3, Hugh Jackman rivela il suo intenso allenamento per ... "Starò con la mia famiglia e mi allenerò. Sarà il mio lavoro per sei mesi" ha raccontato Hugh Jackman, che sarà di nuovo Wolverine in Deadpool 3.L'attore torna ad interpretare il suo mutante preferito dopo aver appeso gli artigli al chiodo e, in vista di Deadpool 3, ha svelato il duro allenamento che lo attende.