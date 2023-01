Dare spazio in politica a una donna solo per risolvere un problema di immagine è uno sbaglio

Leggi su iodonna

(Di domenica 8 gennaio 2023) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). È stato un anno eccezionale per le donne. Un po’ perché ci sono donne che si sono dimostrate eccezionali. Un po’ perché qualcuno ha deciso che investire sulle donne sia, tra le cose eccezionali da fare, la più facile. Mi spiego. Di quest’anno postpandemico resteranno impresse le immagini delle donne iraniane in prima linea per ribaltare il potere assolutista e retrivo degli ayatollah. Una miccia, quella innescata dalla morte dell’attivista Mahsa Amini, che ha svegliato le coscienze di molti e appiccato un incendio destinato a durare, malgrado la repressione si stia facendo sempre più cruenta. E veniamo al nostro Paese, l’ascesa al potere di Giorgia Meloni, è da considerare, come già abbiamo detto qui, un evento storico: la primapremier in Italia e l’unica a guiun ...