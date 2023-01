Dana Saber e le scuse di Wilma La Vip delusa | “Non sto capendo niente in questa Casa”

Leggi su 361magazine

(Di domenica 8 gennaio 2023)riceve delleda parte diGoich: le due gieffine affrontano un confronto nellanelle ultime ore nellapiù spiata d’Italia ha affrontato diversi scontri con alcune coinquiline del reality show. “Mi dispiace tantissimo per tutto quello che è successo” dichiara, e poi aggiunge: “Mi dispiace tanto”. “No tranquilla” replica. “Mi dispiace tanto” aggiunge nuovamente la Goich,aggiunge: “No io so anche… che in questo gioco…”. Leggi anche –> “Ho le idee chiare di quello che voglio”: la confessione di Luca Onestini Il confronto tra le due gieffine “Io non sto con nessuna squadra, perchè io non ho squadre. Mi dispiace da morire ...