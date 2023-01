Dal 10 gennaio corsa ad ecobonus per auto e moto green

(Di domenica 8 gennaio 2023) ROMA – Riaprono da martedì 10le prenotazioni sulla piattaforma.mise.gov.it per usufruire dell’pernon inquinanti. I concessionari potranno inserire le richieste sulla piattaforma a partire dalle ore 10. La misura può contare su un fondo di 630 milioni di euro stanziati dal ministero delle Imprese e del made in Italy in base al piano triennale del governo Draghi. Il presidente dell’Anfia Paolo Scudieri, commentando nei giorni scorsi l’andamento non esaltante del mercatoin Italia, auspicava che gli incentivi “possano dare impulso alla domanda di vetturefin dai primi mesi dell’anno”, mentre il presidente del Centro Studi Pror Gian Primo Quagliano esprimeva il timore che i nuovi incentivi potessero ...

Cryptonomist

Domenica 8dalle 1.25 alle 6.00 Fuori Orario cose (mai) viste di Ghezzi Baglivi Di Pace Esposito Fina ... e stato restaurato dalla Cineteca di Bologna eFilm Foundation, a partire dalla ...Sono Lillo è in streaming su Prime Video . Si tratta di una vera e propria serie in otto episodi diretta da Eros Puglielli , come vi abbiamo già detto, che racconta una storia e dei ... Oroscopo crypto dal 9 al 15 gennaio 4' di lettura 08/01/2023 - Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono ...Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW La scelta dell’interprete a cui affidare il ruolo di Ellie nella serie di The Last Of Us… Leggi ...