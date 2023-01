Dakar 2023 | risultati ottava tappa auto | dominio di Carlos Sainz | Loeb a Al-Attiyah sul podio

Leggi su oasport

(Di domenica 8 gennaio 2023) Si è conclusa nel segno diSenior l’tra ledella: il padre del pilota della Ferrari si è imposto nell’odierno stage che ha condotto i piloti (con un percorso rivisto, accorciato, per le condizioni meteo non particolarmente favorevoli negli ultimi giorni) da Al Duwadimi a Riyadh. Semplicemente dominante la prestazione dello spagnolo, che ha fatto registrare il miglior tempo (occupando dunque sempre la prima posizione) in ciascun rilevamento previsto, dall’inizio alla fine, mantenendo un distacco che è andato progressivamente in crescendo rispetto ai rivali. Dopo un’alternanza tra i due nelle posizioni immediatamente alle spalle di, alla fine è il francese Sébastiena prendersi ...