Dai migranti al Pnrr | la partita europea di Meloni | vertice con von der Leyen

(Di domenica 8 gennaio 2023) La redistribuzione deiarrivati in Europa clandestinamente, il sostegno alle imprese, la rimodulazione dei fondi del. Saranno questi alcuni dei temi che Giorgia, presidente del Consiglio, affronterà domani lunedì 9 gennaio - all'ora di pranzo a Palazzo Chigi - con la presidente della Commissione, Ursula von der. Sul tavolo potrebbe esserci anche il dossier Covid, dopo il nuovo incremento dei casi in Cina, e la questione Ucraina. Quello in programma per domani - complice la presentazione di un libro che raccoglie i 56 discorsi dell'ex presidente del Parlamento europeo, David Sassoli - sarà il secondo incontro ufficiale trae Von der. Il primo fu a Bruxelles, nei giorni immediatamente successivi l'arrivo a Palazzo Chigi ...