Dai decoder alle friggitrici | quali sono i prodotti più acquistati in Italia

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il 2022 è stato l’anno della grande crisi economica, ma nonostante ciò glini non hanno smesso di cercare occasioni sul web per poter rinnovare le proprie case e renderle più tecnologiche e non solo. È infatti difficile resistere allo shopping online, così come quello in store, con glini che nell’anno appena trascorso nonriusciti a tenere a bada le spese. Mastati ipiùnel corso del 2022? Ipiùnel 2022 A dare un quadro generale suipiù e menonell’anno trascorso è stata la XXIX edizione dell’Osservatorio Findomestic sui consumi di beni durevoli, realizzato dalla società di credito al consumo del Gruppo BNP ...

Sky Tg24

La coppia che si sposerà dopo l'estate ha raggiunto Veronica Cozzani e Gustavo Moserparenti. Insieme con loro ci sono i due cagnolini e alcuni amici per un viaggio all'insegna della riscoperta ...... ha detto Pippo Zeffirelli, convinto anche che i due produttori del film, John Brabourne e Anthony Haveclock - Allan, avessero ottenuto una liberatoriagenitori dei due attori prima di girare la ... Consumi, nel 2022 gli italiani hanno comprato più decoder per la tv e friggitrici Se hai un decoder digitale terrestre pochi sanno che per riuscire a vedere tutte le trasmissioni è necessario aggiornare il suo software.Il 2023 si apre con qualche bonus in meno. L’aiuto una tantum in busta paga (da 200 e poi da 150 euro) è saltato, il bonus tv non è stato rinnovato, il bonus facciate non esiste più così come il bonus ...