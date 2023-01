Da PEC a REM | un viaggio in questo passaggio

(Di domenica 8 gennaio 2023) Esiste unimportante, quello da PEC a REM, che sta avvenendo a cavallo tra il governo Draghi e quello Meloni e che coinvolge le istituzioni europee. Il fulcro dicambiamento – che, all’atto pratico, non comporta chissà quale differenza nell’interfaccia o nell’utilizzo che l’utente fa della sua posta elettronica certificata – e la precisa intenzione di garantire un servizio che preveda non soltanto l’interoperabilità dei sistemi in tutti i paesi europei ma anche una maggiore sicurezza nella registrazione dell’account di posta elettronica certificata REM (altrimenti detta PEC europea). Ilneldalla PEC alla posta elettronica certificata europea Nella giornata che abbiamo dedicato al monografico sul tema, nella redazione di Giornalettismo abbiamo scelto di partire parlando delle ...

Agenda Digitale

Come ci raccontava Aruba già a giugno 2022, il passaggio dasarà "indolore" per tutti gli utenti: chi ha un accountattivo dovrà seguire il percorso di migrazione della propria utenza ...Indice degli argomenti, cosa dicono le norme Lo standard ETSI I risultati di AgID Cosa cambia per gli utenti Da: quando fare la migrazione, cosa dicono le norme Tutto ... Il crepuscolo della PEC: arriva la REM, ecco cos'è e come funziona La nostra intervista al Chief Innovation & Strategy Officer di InfoCert (del gruppo Tinexta) e Presidente dell'Assocertificatori ...La PEC sta per scomparire, sarà sostituita dalla REM - Registered Electronic Mail, la cosiddetta "PEC europea", riguardo alla quale non è ancora stata definita una data di migrazione per i gestori: ap ...