Da noi… a ruota libera | ospiti puntata 25 dicembre 2022 | Alexia | Enrico Brignano | Amii Stewart e don Marco Pozza

(Di domenica 8 gennaio 2023) Oggi, domenica 8 gennaio 2023, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la nonadella quarta edizione di Dail talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nell’undicesima, glisono Nek, che ha da poco pubblicato l’album “5030” che festeggia i suoi 50 anni, di cui 30 di carriera; Francesca Chillemi, tra i protagonisti dell’attesissima settima stagione della serie campione d’ascolti Che Dio ci aiuti, in onda su Raiuno dal 12 gennaio; Pif, conduttore, autore, regista, attore, che dal 9 gennaio torna nell’access prime time di Rai3, alle 20:15, con il suo programma Caro Marziano. Infine, Roberto Morgantini, fondatore delle Cucine Popolari di Bologna, mense in cui ogni ...

