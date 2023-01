Da che parte starà il Pd? I dubbi di Cazzola

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il Partito democratico si sta arrabattando con le date degli eventi a cui ha affidato la fine della crisi di nervi contratta lo scorso 25 settembre, rivedendo il calendario degli impegni come se fossero appuntamenti dal dentista. Anche in questa circostanza deve solo lamentarsi con se stesso. Non era un mistero che a febbraio si sarebbe votato nelle due più importanti regioni italiane: la Lombardia, la locomotiva d’Italia; il Lazio, il centro del potere politico e burocratico del Paese, con Roma, l’unica diceva Ennio Flaiano – sprovvista di una Metropolitana decente. C’era quindi da presumere che ci sarebbero state interferenze tra le iniziative del Circo Barnum del Pd (le doppie primarie, il Congresso) e le scelte e la conduzione della campagna elettorale, per non parlare del risultato delle elezioni che non si annuncia sereno per i dem e i loro alleati. Immaginiamo che i gruppi ...

