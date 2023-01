Curling | Italia seconda al Perth Masters con il Team Retornaz! Eliminate ai quarti le azzurre

(Di domenica 8 gennaio 2023) Ottime notizie per l’all’inizio dellaparte di stagione delinternazionale. La Nazionale maschile, dopo il bronzo europeo ed i tanti risultati di prestigio raccolti negli ultimi mesi, ha centrato un prezioso secondo posto al2023, in Scozia. Il quartetto azzurro formato da Joel Retornaz (skip), Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella si è fermato solo nella finalissima contro gli scozzesi del fortissimoMouat, rendendosi comunque protagonista di un torneo esaltante. IlRetornaz ha chiuso il torneo con un bilancio di 6 vittorie e 2 sconfitte (il primo k.o. al debutto con i padroni di casa delCraik), perdendo l’atto conclusivo per 4-5 dopo aver raggiunto l’ultima mano in vantaggio 4-2. ...

FISG

... che vedrà il gioiello della Valcellina ospitare le gare dida protagonista, l'... lo spettacolo itinerante conosciuto ormai in tutta. Bastano poche battute con la sua strana vocina, e il ...... che vedrà il gioiello della Valcellina ospitare le gare dida protagonista, l'... lo spettacolo itinerante conosciuto ormai in tutta. Bastano poche battute con la sua strana vocina, e il ... Curling, Perth Masters in Scozia: l'Italia maschile chiude 2ª. La ... Secondo posto per la Nazionale italiana maschile di curling al Perth Masters, in Scozia. Out ai quarti di finale invece la squadra femminile.Primo torneo del nuovo anno per il curling a livello internazionale: appuntamento al Dewars Centre di Perth per il Perth Masters, in Australia, in programma dal 4 all’8 gennaio. Impegnate anche le naz ...