L'HuffPost

Il governoha più volte ribadito di non volersi tirare indietro rispetto al sostegno al ...questo il dubbio che serpeggia non soltanto in Italia - lo stesso ministro della Difesa Guido...... perciò, a fare la. Come se non fosse premier: e questo, ecco, è il primo grosso limite. ... e, con lui, il ministro della Difesa Guido(di cui apprezza la pragmatica visione del mondo ... Crosetto e Meloni sbagliano: non si può chiedere a Lagarde di aprire l'ombrello se c'è sole Siamo tra quelli che non amano il presidenzialismo, in qualsiasi versione e variante. La nostra Costituzione, dalle profonde radici antifasciste, ha esplicitamente scartato questa strada proprio per e ...Agli atti c’è solo il decreto legge approvato nel Consiglio dei ministri a inizio dicembre, discusso a palazzo Chigi dopo il via libera della mozione alla Camera. Gli aiuti a Kiev possono essere conce ...