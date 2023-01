Crisi russa per Roma? La versione di Sisci

Leggi su formiche

(Di domenica 8 gennaio 2023) L’Italia si trova a un bivio rischioso tra prossime sfide interne e internazionali, e senza un’adeguata preparazione potrebbe scivolare. Quest’anno dovrebbe finire la guerra in Ucraina, e a quel punto potrebbe scatenarsi unapolitica interna molto pesante in Russia che mette a rischio l’equilibrio del Paese. Un recente articolo sull’autorevole Foreign Policy americana avverte che “è tempo di prepararsi per il collasso della Russia… Ciò che stupisce, dopo quasi un anno di guerra, è la quasi totale assenza di discussioni tra politici, responsabili politici, analisti e giornalisti sulle conseguenze della sconfitta per la Russia. È una pericolosa mancanza di immaginazione, considerando il potenziale di collasso e disintegrazione della Russia. In effetti, la combinazione di una guerra fallita all’estero e di un sistema fragile e teso all’interno aumenta la probabilità ...