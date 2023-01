Crisi del gas | la fortuna dell’Italia si chiama Tap L’analisi di Villa

Leggi su formiche

(Di domenica 8 gennaio 2023) Non solo rigassificatori e tetto al prezzo del gas. Sul trend italiano alla voce energia va menzionato senza dubbio il gasdotto Tap che, come ricorda Matteo, capo del DataLab dell’Ispi, è stato fondamentale nonostante gli attacchi ideologici che ha subito. E certifica che lacomunque non è finita, ma può essere mitigata dall’inverno poco rigido e dalla policies applicate alle rinnovabili. La settimana scorsa, per la prima volta, le entrate russe dalle vendite di gas all’Ue sono scese sotto i livelli pre-. Cosa significa, anche in prospettiva? Significa che, in primis, lanon è finita e che non è completamente risolto il fatto che la Russia abbia ancora una fortissima leva su di noi, almeno finché non completeremo la transizione per riuscire a disfarci del gas russo. Fino ad oggi lo abbiamo ...