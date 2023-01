Cremonese | calciomercato e guida al fantacalcio

Leggi su 11contro11

(Di domenica 8 gennaio 2023) In questatargata 11contro11.it forniamo le ultime news suldellacon i colpi in entrata e le cessioni relativamente alla sessione invernale in corso, con indicazioni utili anche per il. Attualmente i grigiorossi sono penultimi in classifica con 0 vittorie (unica squadra a non aver vinto), ma detengono il maggior numero di pareggi (7) assieme all’Udinese. In questo mese di trattative il club lombardo cercherà di rinforzare la rosa per provare a raggiungere la salvezza, obiettivo che ora dista sette punti., gli acquisti delAcquisti: Alex Ferrari (D, Sampdoria, prestito). È forte l’interesse dei grigiorossi per Federico Bonazzoli, attaccante della Salernitana: c’è da battere la concorrenza ...