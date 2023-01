Covid | il liberi tutti cinese preoccupa l’Oms e l’Europa

Leggi su formiche

(Di domenica 8 gennaio 2023) La possibilità per i cinesi di viaggiare liberamente dopo più o meno tre anni — libertà che riparte ufficialmente da oggi, domenica 8 gennaio 2023 — apre a una serie di scenari. Se da un lato c’è l’entusiasmo dell’industria turistica globale per il ritorno ai viaggi di un’aliquota importante di clienti, dall’altro c’è il rischio propagazione virale — visto come e quanto si diffonde ilin Cina. Per dare una misura, con un dato, sull’importanza della riapertura: “Nella mattinata del 27 dicembre, Trip.com Group, fornitore leader di servizi di viaggio a livello globale, ha registrato uno sbalorditivo aumento del 254% delle prenotazioni di voli in uscita dalla Cina continentale rispetto al giorno precedente”, scrive Travel Daily News Asia. Singapore, Corea del Sud, Hong Kong, Giappone e Tailandia guidano questa impennata turistica. Ma anche ...